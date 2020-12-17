В Испании задержаны 23 человека, отмывавших деньги российской мафии

Национальная полиция Испании сообщила о задержании 23 человек, подозреваемых в отмывании денег мафии российского происхождения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на испанских правоохранителей.

При этом из числа задержанных только восемь человек — граждане РФ. Остальные подозреваемые из Украины, Алжира, Казахстана, а также подданные Испании.

Предполагается, что злоумышленники хотели получить контроль над ключевыми секторами испанской экономики, попав в государственные институции с помощью чиновников, бизнесменов, юристов,компьютерных хакеров и политиков.

В ведомстве отмечают, что «русская мафия» инвестировала свои деньги в дискотеки, рестораны и в недвижимость на побережье Испании.

«В частности, следователи обнаружили несколько криминальных лидеров российского происхождения, которые постоянно посещали районы Аликанте и Ивисы и которые через подставных лиц поддерживали постоянную и систематическую активность вложения иностранного капитала в нашу страну», — цитирует ТАСС полицию.

Во время обысков у подозреваемых были изъяты 300 тысяч евро наличными, бриллианты, оружие, а также были заблокированы банковские счета.