Брат умершего в армии сохранит военный билет, несмотря на работу в штабе Навального

Сотрудник штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Курганской области Никита Ильин был освобожден от воинского призыва на законных основаниях, сочли в военном комиссариате, говорится в сообщении штаба. Ранее сообщалось, что военный билет у 22-летнего юноши хотели отобрать.

Ильин получил военный билет из-за того, что семь лет назад в армии умер его брат. Как он пояснял, такая причина для освобождения от призыва предусмотрена законодательством. Однако в пришедшем ему ранее письме говорилось, что причину смерти его родственника могут пересмотреть в соответствии со сведениями от военной прокуратуры, которая предположила, что мужчина мог покончить с собой. Ильин был уверен, что решение о лишении военного билета было принято из-за его политической деятельности в регионе.

«Общественная огласка и публикации в СМИ творят чудеса. После выхода множества новостей об этом беспределе и кощунстве в отношении Никиты и его родителей военкомат решил отказаться от своей ужасной затеи — они оставили военный билет в силе», — говорится в сообщении штаба.