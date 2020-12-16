Вынесены сроки большинству устроителей теракта в Charlie Hebdo в 2015 году

В Париже суд назначил сроки заключения для фигурантов дела о террористическом нападении на редакцию Charlie Hebdo. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на трансляцию Monde из зала суда.

Один из фигурантов получил пожизненный срок заочно без права просить помилование в течение 22 лет. Признанный основным агентом в подготовке теракта Али Ризу Пола был приговорен к 30 годам заключения. Столько же получила жена одного из террористов.

Еще десять обвиняемых получили сроки от 4 до 18 лет. Некоторые подозреваемые считаются убитыми и точно известно, что три участника преступления были ликвидированы силовиками во время теракта. В отношении одного подозреваемого еще продолжается расследование.

Напомним, исламисты напали на редакцию и на один из магазинов во Франции 7 и 8 января 2015 года. В результате погибло 17 человек.

Недавно во Франции вновь произошла серия терактов из-за кейса с карикатурами Charlie Hebdo.