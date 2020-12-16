Прокуратура нашла угрозу безопасности страны в объявлении о продаже капусты

В Оренбурге 16 декабря Центральный районный суд удовлетворил требование региональной транспортной прокуратуры по блокировке фермерского сайта Agrobook.

Издательский дом «Крестьянин», которому принадлежит портал, ни много ни мало обвинили в распространении информации, которая несет угрозу интересам и безопасности РФ. Но причиной тому послужило всего лишь объявление о продаже пекинской капусты из Польши. Причем опубликовано оно было в 2013 году, уточняет Центр защиты прав СМИ.

Издателям вменяют, что объявление противоречит указу президента о введении продовольственного эмбарго, запрещающему ввоз некоторых продуктов из США, Евросоюза и других стран. Но объявление о продаже капусты «Балканским торговым домом» было опубликовано примерно за год до издания указа, а сама компания прекратила существование еще в 2018 году.

Суд не стал учитывать эти факты, как и то, что портал удалил объявление сразу после того, как узнал об иске транспортной прокуратуры.