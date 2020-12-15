Закон об ответственности за пропаганду наркопотребления принят в Госдуме

Депутаты Госдумы единогласно проголосовали за принятие закона об уголовном наказании за пропаганду употребления наркотиков в Сети. Об этом сообщает Znak.com.

Поправки подразумевают ответственность за склонение посредством сети Интернет к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Провинившийся гражданин может лишиться свободы на срок до десяти лет.

От 12 до 15 лет могут получить те, чья пропаганда потребления наркотиков привела к смерти двух или более лиц. Вместе с тем они могут лишиться права занимать определенные должности на срок до 20 лет.