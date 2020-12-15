В России впервые в судебном порядке потребовали удалить пиратское приложение

Мосгорсуд обязал Google заблокировать в сервисе Google Play приложение Music Downloader за нарушение авторских прав.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции, таким образом суд удовлетворил иск компании S.B.A. Music Publishing, входящей в Warner Music Russia, которая попросила пресечь нелегальное распространение трех композиций группы CreamSoda.

Google в течение суток должен оповестить владельца Music Downloader о необходимости ограничить доступ к нелегальному контенту. Если доступ останется открытым, приложение предписано заблокировать.

Отмечается, что это первое в России решение, принятое по вступившему 1 октября в силу новому закону, который позволяет удалять пиратские приложения.