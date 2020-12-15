Работающие с ковид-больными в столице студенты-медики будут получать по 7 тысяч

В Москве утвердили размер выплат студентам медвузов, работающим в городских поликлиниках в период пандемии COVID-19.

Об этом пишет ТАСС.

«Студенты и ординаторы московских медицинских вузов, проходящие практику в городских поликлиниках в ноябре-декабре 2020 года, получат дополнительные выплаты», – сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы. Там добавили, что соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Для студентов сумма ежемесячных выплат составит семь тысяч, для ординаторов – 10 тысяч. Предполагается, что деньги получат более трех тысяч человек.