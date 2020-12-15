Плоды дурного воспитания?

Сын крупного бизнесмена Дмитрия Мазепина устроил международный скандал.

Российские спортсмены не часто упоминаются в контексте гонок «Формула-1», но на прошлой неделе имя российского пилота прозвучало довольно громко. Правда, не в связи с победой в гонке. Департамент коммуникаций «Формулы-1» был вынужден выступить с заявлением от лица гоночной серии и Международной автомобильной федерации (ФИА) по поводу скандала с участием гонщика «Хаас» Никиты Мазепина. В этом заявлении выражалась поддержка осуждения командой «Хаас» «неподобающих действий» своего пилота Никиты Мазепина. Скандал разразился после того, как гонщик выложил в своем Инстаграм видео с приставанием к подружке на заднем сиденье автомобиля. «Хаас» такие действия осудила и заявила о проведении внутреннего расследования. Мазепин извинился и удалил видео из соцсети.

В дополнение к этому эпизоду скандальной светской хроники спортивные комментаторы могли бы вспомнить, что выход Мазепина в высшую лигу после перехода в «Хаас» сопровождает больше скандалов, чем побед. Так, до сих пор на слуху у болельщиков потеря третьего места на гонке в Бахрейне из-за двух грубых нарушений и получение рекордных 11 штрафных очков — Мазепин тогда, в частности, грубо и опасно прижал гонщика Юко Цуконда к стенке и блокировал на пит-лейне Фелипе Друговича.

Вот только все чаще стал задаваться вопрос: как Никита Мазепин вообще попал в высшую лигу «Формулы 1»? Теперь ответ известен: итальянское издание Corriere dello Sport сообщило, что место в американской команде обошлось Никите Мазепину в 20 миллионов евро. Откуда такие деньги у молодого пилота? Очень просто — деньги дал его отец, Дмитрий Мазепин.

Дмитрий Мазепин, владелец «Уралхима» и совладелец «Уралкалия» тоже имеет довольно скандальную славу, только на почве бизнеса. Свой основной актив, концерн «Уралхим» он организовал в 2007 году, прибрав к рукам активы, отнятые у таких монстров, как «Газпром» (Кирово-Чепетский химкомбинат) и «Ренова» («Галоген»). Именно Мазепина считают организатором продолжительных рейдерских атак на «Толяттиазот». Особенную пикантность историям скупки стратегических активов Мазепиным придает тот факт, что скупал их он, зачастую, на заемные средства, как, например, Воскресенский завод минудобрений. При этом расплачиваться Мазепин не очень любил: крупному миноритарному акционеру «Воскресенских минеральных удобрений» юристы «Уралхима» очень не хотели исполнять обязательную оферту по выкупу акций. Да и конфликт с «Толяттиазотом» во многом обусловлен нежеланием предложить рыночную цену за актив.

Но Мазепин-младший — не кредиторы или партнеры, так что на сына Мазепин-папа не поскупился. Для сравнения: всего за 0,7 млн долларов в 2012 году, потраченных на благотворительность, Дмитрий Мазепин был удостоен попадания в топ благотворителей русской версии Forbes. В этом году «Уралхим» гордо отчитался о том, что потратил на экологию в 2019 году целых 10 млн евро — в 2,5 раза больше, чем ранее. И вдвое меньше, чем на попадание сына в высшую лигу «Формулу-1», заметим.

«Уралкалий» — другой актив Дмитрия Мазепина, в прошлом году на все природоохранные мероприятия потратил 76,8 млн долларов. Это при том, что город Березняки, стоящий на Верхнекамском калийно-магниевом месторождении «Уракалия», с 2007 года в буквальном смысле проваливается под землю: в 2018 году там существовало уже десять провалов, была уничтожена железнодорожная станция Березняки, РЖД вынуждена в авральном порядке строить новую железнодорожную ветку, множество жилых домов и других строений разрушено или приведено в аварийное состояние, погибли люди.

Казалось бы — масштабная экологическая катастрофа, требующая немедленных мер, тем более что этого требовал президент России Владимир Путин. Причем катастрофа была предсказана еще в советские времена. Но эксплуатировать доставшееся по дешевке наследство, не вкладываясь в его сохранение — это так привычно для бизнеса из времен 90-х.

Кстати, в Березняках в мае прошлого года произошла еще одна трагедия: при взрыве в аммиачном цеху завода «Азот» погибли трое рабочих. И, как признал сам «Уралхим», взрыв произошел в связи с нарушением техники безопасности проведения сварочных работ. Интересно, сколько Дмитрий Мазепин тратит на охрану труда?

Вернемся однако, к Мазепину-младшему. Его команда «Хаас» и не скрывает, что ей очень нужны спонсорские деньги, которые принесло с собой «пополнение». И в США ни для кого не является секретом, что деньги Мазепина-старшего могут спасти команду от банкротства. Так что за гоночную карьеру Никиты Мазепина можно не беспокоиться: пожурят, конечно, за очередное художество, но вряд ли выгонят «золотого мальчика».

Вот только возникает вопрос: а почему деньги, полученные от хищнической разработки российских недр, вкладываются в благополучие американской команды? Если уж так хотелось пристроить сыночка — может, лучше бы вложиться в создание нормальной российской команды? Или, возможно, стоило спасти пермский футбольных клуб «Амкар»? Между прочим, клуб не из последних: в момент своего расформирования в 2018 году из-за финансовых проблем он входил в российскую премьер-лигу, а в сезоне 2007/08 годов стал финалистом Кубка России. Для справки — долги клуба составляли всего половину суммы, заплаченной за место Мазепина-младшего в «Хаас».

Впрочем, для Мазепина не внове заботиться об иностранных организациях. Так, «Уралхим» с 2012 года ведет широкую благотворительную программу в Латвии, где Дмитрий Мазепин имеет вид на жительство. Доход от российских активов тратится на благотворительные фонды и школы — сотни тысяч евро ежегодно.

Да и вообще, похоже, Дмитрий Мазепин — широкая космополитическая душа. Его живо интересует то, что происходит за пределами России и родного Пермского края. То он готов участвовать в приватизации зимбабвийской корпорации минудобрений Chemplex, привычно выставляя условия приобретения. То он дает советы президенту Александру Лукашенко, как тому обустроить Беларусь. Российскими делами он интересуется явно меньше: в мае 2014 года Дмитрий Мазепин сложил с себя полномочия депутата Законодательного собрания Кировской области. Впрочем, злые языки поговаривали, что вовсе не «высокой загруженности», как объясняли в «Уралхиме», а то ли из-за скандала с изготовлением фальшивого политического видеоролика, дискредитирующего «Тольяттиазот», то ли из-за того, что не смог отказаться от бизнеса на Украине в разгар конфликта на Донбассе.

Важно другое — зарубежные «пряники» раздаются из денег, вынутых из карманов российских граждан. Это им принадлежат недра Пермского края, из которых выкачивается сырье для компаний Мазепина, это на их налоги госбанками выдаются кредиты на покупки Мазепина, это их лишают экологии, передового спорта и благотворительной помощи, предпочитая финансировать заграницу. По сути, Мазепин-младший своим видеороликом продемонстрировал ровно то, что Мазепин-старший привык делать с доставшимся ему народным достоянием. Так что чему удивляться — такое воспитание.