МЧС будет присваивать категорию пожарного риска каждому зданию индивидуально

Каждый объект в РФ с 1 января 2021-го получит категорию пожарного риска, от которой будет зависеть частота проверок.

Об этом сообщил глава ведомства Евгений Зиничев, передает «РИА Новости». По его словам, главная особенность нововведения в том, что категория риска теперь будет присваиваться в индивидуальном порядке.

«Таким образом, если раньше все больницы, школы, кинотеатры, торговые центры и так далее автоматически относились к одной группе риска, то теперь у каждого объекта будет своя группа, с учетом возможных негативных последствий пожара, противопожарного состояния и добросовестности собственника», – пояснил глава ведомства.

Напомним, в ночь на 15 декабря в Башкирии произошел пожар в частном доме престарелых, погибли 11 человек. Как пишет «Интерфакс», пансионат работал легально, однако не имел права на круглосуточное размещение людей.