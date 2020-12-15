Хамство в интернете обойдется россиянам в 5-10 тысяч рублей

Законопроекту о штрафах за оскорбления в Сети осталось пройти третье чтение. 15 декабря Госдума одобрила его во втором чтении, пишет «Росбалт».

Наказание предусмотрено как в отношении «группы лиц», так и «индивидуально не определенных». При этом в документе не предусмотрено, о каких именно группах лиц идет речь.

Изменения планируют внести в Кодекс об административных правонарушениях, в статью 5.61 «Оскорбление».

Штраф для граждан составят 5-10 тысяч рублей, для должностных лиц — 50-100 тысяч, для юрлиц — 200-700 тысяч.

Также в КоАПе может появится ответственность за клевету для юрлиц — от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.