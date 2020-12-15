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Более половины россиян не слышат мата в в общественных местах

Общество
11:57, 15 декабря 2020

Более половины россиян не слышат мата в в общественных местах

Три четверти граждан испытывают чувство неловкости или раздражения, когда слышат нецензурные выражения от окружающих.

Об этом свидетельствуют данные проведенного в ноябре исследования Фонда «Общественное мнение». Согласно результатам опроса, 43% россиян слышат матерные выражения в общественных местах часто, 51% – редко, а 3% – никогда. Еще 3% респондентов затруднились определить, является ли речь, которую они слышали, нецензурной.

«При этом сами часто употребляют такие выражения 11% респондентов, редко – 61%. Ругаются, только когда испытывают сильные эмоции, 56% участников опроса, 12% – и в других обстоятельствах», – указывают авторы исследования. 

Отмечается, что использование ненормативной лексики в художественных произведениях допускают 37% опрошенных, а 60% считают, что это недопустимо.

Активнее всего матерные выражения применяют граждане в возрастной категории от 31 до 45 лет: среди мужчин таких оказалось 15%, среди женщин – 7%.

Рубрика: Общество

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