Юрий Дмитриев получил правозащитную премию Франции и Германии. В РФ он получил срок

Глава карельского отделения «Мемориала» историк Юрий Дмитриев стал лауреатом правозащитной франко-германской премии «За права человека и верховенство права». Её учредили в Министерствах иностранных дел двух стран. В России ему дали 13 лет колонии строгого режима.

О награждении Дмитриева сообщается на сайте «Мемориала». Также там подчеркивается, что, по их мнению, обвинения против историка сфальсифицированы. «Подлинная причина преследования Дмитриева не в предъявляемых ему обвинениях, а в его активной общественной позиции и публичных усилиях по сохранению памяти о репрессиях в Карелии. Фиктивность обвинений и предвзятость судебных решений по его делу с течением процесса проявляет себя все более очевидно», — говорится в заявлении.

Напомним, что Дмитриев был осужден на 3,5 года по обвинению в насильственных действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери. Перед этим его успели признать невиновным в совершении развратных действий, изготовлении порнографии и хранении оружия, однако Верховный суд отправил эти приговоры на пересмотр, а его срок увеличил сразу на 10 лет — до 13 лет.

Новое заседание по делу историка в районном суде назначено на 17 декабря.