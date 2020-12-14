"Не только в карман, но и под подушку": политолог рассказал, что власть продолжит наступление на финансы граждан

Сложно сказать, насколько сильны надежды россиян на улучшение общей ситуации в стране в наступающем году, однако можно точно сказать, что большинство граждан считают, что 2021 год вряд ли будет настолько же тяжелым и негативным, как год уходящий. Между тем эксперты все чаще стали делать уже не намеки, а прямые заявления о том, что все надежды на улучшение тщетны, поскольку ситуация осложняется не только объективными, но и субъективными факторами, в придачу ко всему, определенные проблемы создает и российская власть, которая продолжает «закручивать гайки», словно не замечая, что социальная напряженность в стране давно доведена до откровенного предела.

С похожей мыслью выступил известный российский политолог Илья Гращенков, отметивший, что в России продолжается рост тревожных настроений и недовольства среди населения, при этом власти продолжают делать все, чтобы лишить граждан последних надежд, не то что на улучшение, но и вовсе на выживание.

«Тревожность россиян растет, но власти продолжают ее усиливать. Пока президент Путин выражает заботу о дешевизне доступных продуктов, тех самых макарошек, которые, как оказалось, далеко не всегда стоят дешево, исполнительная власть продолжает охотиться на остатки накоплений граждан, пытаясь залезть уже не просто в карман, но еще и под подушку для пополнения бюджета. Основным инструментом для наступления на закрома нераскулаченных россиян, то есть тех граждан, кто еще способен что-то заработать, должна стать активно и повсеместно внедряемая цифровизация.

На новый уровень наступления перешла и Налоговая служба. В Сети уже появились сообщения о проверках россиян на предмет соответствия их доходов и расходов. Похожие попытки уже предпринимались в конце нулевых, тогда в случае покупки товаров сверх определенной суммы денег, необходимо было доказать законность происхождения средств, но эту новацию пришлось быстро свернуть. Теперь же речь уже идет не столько о покупках, которые и так уже почти никто не совершает, сколько о попытках выявить серые доходы и заставить уплатить с них налоги и пени. Этот подход вполне укладывается в канву стратегии создания экономики государственного капитализма, при которой средний класс не нужен в принципе. Вот только, забив дойную корову на мясо, бюджет в будущем рискует потерять еще больше. Фактически, власть отнимает у россиян последнюю надежду на выживание», — подчеркнул эксперт.