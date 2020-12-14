Мосгорсуд отменил штраф детскому хоспису и закрыл дело по просьбе прокуратуры

Детский хоспис «Дом с маяком» больше не должен ничего выплачивать государству — Мосгорсуд отменил решение районного суда о штрафе из-за неправильного оформления журнала препаратов, сообщает РИА Новости.

Ранее судья Зюзинского районного суда Екатерина Слюзова оштрафовала его на 200 тысяч рублей по статье о нарушениях правил оборота наркотических средств после проверки МВД. Теперь дело официально закрыто.

«Судья Московского городского суда, рассмотрев протест прокурора на данное постановление, вынесла решение, которым прекратила производство по делу в виду малозначительности правонарушения», — пояснил собеседник агентства в суде.

Претензии к следствию возникли у московской прокуратуры, которая провела проверку по требованию Генпрокуратуры РФ. Там нашли неоднократные серьезные нарушения в ходе процесса и потребовали прекратить разбирательство. С апелляцией выступил также и сам хоспис. Намерен ли «Дом с маяком» подавать в суд на московскую полицию, не уточняется.