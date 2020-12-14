"Коммунисты России" предлагают бороться с ценами национализацией торговых сетей

«Коммунисты России» потребовали от правительства провести национализацию всех торговых сетей в РФ. В партии считают, что только запретом на частную торговлю можно гарантировать прекращение роста цен на продукты питания. Напомним, что саму партию обвиняют в торговле выборами.

«Коммунисты России» считают, что принятые правительством меры по фиксации цен на обозначенные президентом категории продуктов являются временным решением и не помогут избавиться от проблемы в долгосрочной перспективе. При этом там отмечают, что необходимо бороться с ростом цен и на другие продукты.

«Цены растут сейчас на все продукты питания, на товары повседневного спроса. Торговые сети нещадно накручивают ценник. Заморозка цен на одно-два наименования проблемы не решит. Мы обратились к председателю правительства РФ с требованием принять меры по национализации торговых сетей, крупнейших ритейлеров, что позволит установить в них твердые цены на все основные продукты — от молочной, мясной продукции до круп, фруктов, хлебобулочных», — пояснил РИА Новости лидер партии Максим Сурайкин.

Впрочем, рыночный подход партии тоже не чужд — ранее один из её основателей, бывший зампред ЦК «Коммунистов России» Константин Жуков записал видеообращение, в котором открыто обвинил руководство партии в лице Сурайкина в торговле выборами. По его словам, за одно только участие в выборах в Мосгордуму в 2019 году партия получила 120 миллионов рублей от руководства столицы. Жуков считает, что партия «провалилась» и на сегодняшний день полностью превращена в «коммерческий проект».