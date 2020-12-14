60% россиян боятся коронавируса, но лишь 40% готовы вакцинироваться

Если бы гражданам России дали на выбор несколько вакцин, 51% из них предпочли бы воспользоваться отечественным препаратом. В пересчете на тех, кто готов привиться, это 64% — европейской вакциной в этом случае предпочли бы воспользоваться 20% россиян, американской — 7%, а китайской — 4%. Один из ста россиян дал бы шанс белорусской вакцине от коронавируса, которой не существует, следует из опроса фонда «Общественное мнение».

При этом 61% опрошенных заявили, что опасаются заболеть коронавирусом — 35% не боятся ковида. Однако, несмотря на это, больше половины респондентов (52%) не допускают, что пройдут вакцинацию в ближайшее время и лишь 42% готовы к процедуре. Из тех, кто боится ковида, вакцинироваться готовы лишь 49%, а 44% не намерены этого делать.

Ранее похожие результаты зафиксировал опрос Superjob: там об отказе от вакцинации российской вакциной «Спутник V» заявили 70% россиян, при этом в нем российская вакцина также опережала по доверию зарубежные аналоги.

По данным ФОМ, для 53% россиян «очень важно», в какой стране была произведена вакцина. Лишь для 24% это совершенно не имеет значения.