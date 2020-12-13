Возможность сэкономить в удаленке россиянам важнее защиты от вируса

Половина участников опроса SuperJob называют плюсом перехода на удаленную работу возможность сэкономить на дороге и еде. Лишь 39% россиян в качестве плюса называют сокращение возможных контактов с зараженными коронавирусом людьми, передает РБК.

Треть работников (32%) радует шанс работать из любого места, где есть подключение к интернету, 27% отмечают, что им перестали мешать постоянные разговоры коллег и прочие отвлекающие факторы. 23% говорят об освободившемся времени, а 18% об уменьшении стресса.

Однако у нового режима труда нашли и минусы: 37% респондентов заявили, что их рабочий день стал ненормированным, 31% пожаловались, что во время работы им приходится отвлекаться на домашние дела. Не устраивает россиян и снижения уровня коммуникации (28%), а 27% жалуются, что пообщаться с коллегами теперь проблематично. 26% опрошенных также обратили внимание на дополнительные отвлекающие факторы: дети, собаки, кошки и прочее.

Также 19% россиян не нравится, что они стали меньше двигаться, 14% недовольны, что перестали уделять внимание своему внешнему виду, 13% стало сложно сосредоточиться на работе.

При этом, согласно результатам опроса, 63% работающих на удаленке не обладают специальным помещением, где они могли бы трудиться. Есть оно лишь у 37% опрошенных.