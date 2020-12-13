27-й регион сделал 31-е декабря выходным днем. Пять субъектов будут работать

Правительство Ямало-Ненецкого Автономного округа распорядилось сделать 31-е декабря выходным днем. Выходные объявили для государственных и муниципальных служащих, для частного сектора это всего лишь рекомендация.

Вместо четверга, 31-е декабря граждане будут работать в субботу 19 декабря, пояснили в пресс-службе губернатора Ямала «Интерфаксу». Причин такого решения не приводится.

Ранее сегодня стало известно, что выходным 31-е декабря сделали власти Бурятии. Там пояснили, что это необходимо сделать ради борьбы с коронавирусом. С учетом этих двух регионов, предновогодний день решили сделать выходным как минимум 27 субъектов Федерации. Также это относится к Белгородской, Костромской, Владимирской, Орловской, Курской, Рязанской, Томской, Мурманской и Волгоградской областям, Татарстану, Чувашии, Туве, Крыму, Ставропольскому и Камчатскому краям. Также отдыхать 31-го решили в Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Ярославской и Архангельской областях, в Мордовии, Карелии, Севастополе и на Сахалине.

Однако как минимум пять регионов наоборот решили работать 31-го декабря: Ленинградская, Псковская и Калининградская области, Красноярский край и Башкирия.

Ранее депутаты Госдумы предлагали установить 31-е декабря выходным днем на федеральном уровне, однако такое решение было отклонено в нижней палате парламента.