Мать, которая полгода продержала дочь в шкафу, отправлена под домашний арест

В Свердловской области Карпинский городской суд не стал одобрять арест для 37-летней матери, которая полгода держала новорожденную дочь в шкафу и не кормила, пишет E1.ru со ссылкой на СУ СКР Свердловской области.

Ранее Sobesednik.ru писал, что об условиях, в которых растет ребенок, правоохранительным органам сообщили знакомые подозреваемой. Они пришли к ней в гости и случайно обнаружили ребенка, которому позже была диагностирована третья степень истощения.

Знакомые забрали девочку с собой, но в полицию обратились на следующий день. Против матери ребенка возбуждены уголовные дела об истязании несовершеннолетнего и о неисполнении обязанностей по воспитанию.

Также у подозреваемой есть трехлетняя дочь и 13-летний сын, который тайком кормил новорожденную сестру. Про младшую дочь женщина всем сообщала, что девочка умерла при рождении.

Сейчас девочка находится в доме ребенка, а ее бабушка ждет результатов теста для подтверждения родства, чтобы взять внучку под опеку.

Женщина живет вместе с детьми и родителями. Правом покидать квартиру в дневное время она не пользуется. На ее ноге установлен электронный браслет, отслеживающий местоположение.

Подозреваемой запрещено общаться с участниками уголовного дела, а также пользоваться интернетом и телефоном.

Женщина прошла психолого-психиатрическую экспертизу, результаты которой пока не разглашаются. Через месяц она будет освидетельствована повторно для подтверждения результатов предыдущего исследования.