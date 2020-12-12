Марие Алехиной из Pussy Riot подрезали тормоза на машине

Участница группы Pussy Riot Мария Алехина сообщила, что неизвестные в Удмуртии разбили лобовое стекло автомобиля, на котором она приехала к приятельнице в республику.

Алехина вместе с активисткой «Другой России» Ольгой Штейн и московским мундепом Люсей Штейн прибыли в регион к своей знакомой, которая, как оказалось, 11 декабря была задержана и отправлена в спецприемник, пишет «Медиазона».

Пока гости общались с ее сыном, неизвестные разбили лобовое стекло машины, испортили бензобак и, как выяснилось после, подрезали тормоза.

Оформлявший заявление активисток полицейский отметил, что подобное в их регионе происходит впервые за три года.

Ранее Алехину задерживали в связи с акцией у Кремля, когда она с напарницей привязала к столбу художника в форме полицейского.