Власти признали неэффективность электробусов. Пока только в Липецке

Счетная палата Липецка признала, что покупать пять электробусов за 82,5 миллиона рублей было плохой идей: они начали ломаться ещё на тестовых рейсах, а их зарядки не хватает для большинства городских маршрутов.

Электробусы в городе закупили в 2018 году в МУП «Липецкпассажиртранс», передает «КоммерсантЪ». В ходе проверки контрольным ведомством такое приобретение доказало свою неэффективность: «Поломки электробусов происходили уже в момент тестовой эксплуатации. Электробусы эксплуатировались на разных городских маршрутах с различной протяженностью, однако на большинстве из них не хватало зарядки», — пишут в своем отчете аудиторы.

Несмотря на то, что часть поломок устранили по гарантии, за 2019 год в среднем один электробус в Липецке проехал в три раза меньше, чем обычный автобус — всего 24,1 тысячу километров. При этом издание напоминает, что в планах городских властей на 2017 год была закупка 150 электробусов к 2020 году, однако остановились всего на пяти.

Впрочем, если вспомнить заявление мэра Москвы Сергея Собянина, к 2021 году в столице не должно остаться ни одного автобуса на дизельном топливе. Он обещал, что все их заменят электробусы, но сбыться этому пока не суждено. При этом многие урбанисты активно выступают против электробусов, одним из самых ярых противников этого транспортного средства, внедряемого в столице при главе транспортного департамента Максиме Ликсутовом является глава «Городских проектов» Максим Кац, который с первого дня заявлял, что они являются неэффективным для Москвы транспортным средством.