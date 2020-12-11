Треть россиян считают себя бедными. Это длится давно, в изменения мало кто верит

Лишь 1% опрошенных фондом «Общественное мнение» россиян считают, что они «богаты». Чаще всего люди склонны отвечать, что у них средний достаток (64%), а каждый третий (33%) считает себя бедным. С марта таких стало на 6% больше.

При этом на вопрос, как давно у них продолжается бедный период жизни, из 33 человек лишь один отвечает, что менее года, двое говорят, год-два, а трое отвечают, что от трех до четырех лет. От пяти до семи лет длится бедная жизнь у семи из 33 человек. 12 отвечают, что это не прекращается уже больше десяти лет, а семеро отвечают, что так было всегда.

Из тех, кто считает себя бедным, но жил так не всегда (26%) большинство людей называют одни и те же причины ухудшения благосостояния: низкие зарплаты, рост цен, выход на пенсию (или низкая пенсия). Чуть менее популярный вариант — отсутствие или потеря работы, а затем идут ещё более редкие варианты с потерей здоровья и близких, развалом СССР и прочие.

Из 33% оценивающих свою жизнь как бедную лишь 6% сохраняют надежду, что это изменится в ближайшие 3-5 лет. 7% не могут ответить на этот вопрос, а 20% уверены, что через это время будут жить всё так же бедно. Из тех, кто рассчитывает на перемены, треть связывает их с руководством страны, а половина со своими силами. Один из шести говорит, что надеется на удачу.