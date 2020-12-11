Россияне всё меньше думают о пенсии и теряют надежду в этом вопросе на государство

Исследование Высшей школы экономики показало, что с 2018 года, когда такой же опрос проводился в прошлый раз, количество россиян, которые задумываются, на что будут жить на пенсии, снизилось. Если в 2018 году не думали об этом 28%, то сейчас показатель вырос до 40%. Для сравнения, за предыдущие два года показатель вообще не изменился — в 2016 году также было 28%.

Обратная ситуация с верой граждан России в то, что старость им обеспечит государство: в 2016 году так рассуждали 54%, в 2018 — 55%, а к 2020 году надежда на такой исход резко упала — таких осталось лишь 43%, передает «КоммерсантЪ».

От 2% до 4% рассчитывают на негосударственные пенсионные фонды, этот показатель за четыре года не изменялся.

При этом число людей, которые намерены работать на пенсии, также кратно снижается: с 2016 года (с 12%) их стало меньше на 8% в 2020 году (4%). Немного увеличилась доля людей, которые планируют жить в старости на сбережения — их количество возросло с 10% до 14%.

В целом ВШЭ фиксирует рост безразличия россиян к своей жизни на пенсии, хотя раньше процесс был обратным. Из этого эксперты делают вывод о разрыве поколений.