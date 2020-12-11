Медсестры в США в пандемию начали получать в разы больше – до $9 тысяч в неделю

Оплата труда медицинских сестер в США во время эпидемии в некоторых местах стала достигать девяти тысяч долларов в неделю, что в четверо превышает их обычный оклад, пишет Financail Times со ссылкой на рекрутинговые агентства.

В штате Мэрилэнд медсестры начали получать на 97% больше, чем до коронавируса, или 6624 доллара в неделю, в Миссури — на 94% или 7149 долларов в неделю, а в Айдахо — на 86% или 5918 долларов в неделю, рассказали журналистам в компании NurseFly.

В агентстве Prime Staffing медсестрам специально нанимают психотерапевта, чтобы им проще было пережить ужасы болезни, а другие фирмы обеспечивают младших медицинских сотрудников бесплатным жильем, проездом и покрывают даже затраты на дополнительное обучение.

В Соединенных Штатах от коронавируса официально погибли 292 тысячи человек. Болезнь с весны найдена у 15,6 миллиона человек. Страна занимает первое место по числу зараженных. Ранее избранный президент США Джо Байден обещал за первые 100 дней своего срока провести вакцинацию 100 миллионов американцев, для этого, в частности, будут использовать вакцины Pfizer, Moderna и, предположительно, Johnson&Johnson.