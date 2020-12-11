Генпрокуратура оценит правомерность роста цен на сахар, масло, муку и хлеб

Генпрокуратура начала проверку по факту роста цен на ряд продуктов питания, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

В списке базовых продуктов сахар, цены на который выросли на 71,5%, хотя о росте цен ранее уже предупреждали производители. Масло подсолнечника подорожало на 23,8%, мука — 12,9%, а хлеб на 6,3%.

В прокуратуре подозревают, что по ряду позиций рост цен не обоснован. Проверка будет проведена с участием антимонопольных органов.

Ранее президент Владимир Путин сетовал на то, что продуктов в стране достаточно, но россиянам на них не хватает денег.