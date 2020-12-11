Эксперт: множество россиян ожидают списания долгов за ЖКУ к выборам в 2024-м

В текущем году ситуация со снижением уровня жизни в России сильно обострилась из-за пандемии и ограничительных мер.

На днях замглавы ФАС Виталий Королев сообщил, что в следующем году в России вырастут тарифы на коммунальные услуги – в среднем по стране примерно на 4%. По его словам, изменения будут ощутимы в середине лета.

Экономист Виталий Калугин уверен, что на этом фоне в наступающем году будет наблюдаться и рост долгов по оплате коммунальных услуг, пишет электронная газета «Новый век». По прогнозам аналитика, к 2024-му число должников станет намного внушительнее, чем по состоянию на сегодняшний день.

В то же время Калугин отмечает, что задолженности за услуги ЖКХ могут аннулировать непосредственно перед выборами главы государства, которые пройдут через четыре года.

Таким образом, считает эксперт, в адрес потенциальных избирателей будет сделан характерный для российских властей «широкий жест», на что и рассчитывают люди, которые сознательно задерживают оплату.