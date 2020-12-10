Закрытая Беларусь и холодная Россия. Новости к утру 10 декабря

В Беларуси приостановят с 20 декабря выезд с территории республики в связи с распространением коронавирусной инфекции, пишет «Интерфакс». Соответствующее постановление было принято в Совете министров страны.

Решение будет касаться автодорожных пунктов, речных портов и железнодорожных путей. Допуск за пределы территории будет допустим лишь в исключительных ситуациях. Постановление не касается дипломатов, людей, отъезжающих в связи со смертью родственников, и граждан иностранных государств или имеющих вид на жительство там, отъезжающих на место постоянного проживания.

В результате испытания прототип американского космического корабля Starship взорвался при посадке. Известно, что эта модель разрабатывается для полета на Луну и Марс. Сам основатель Space X Илон Маск все же признал испытание успешным.

Отмечается, что причиной аварии стало то, что давление в топливном баке было низким, что привело к большей скорости при приземлении.

Напомним, 8 декабря это испытание сорвалось из-за автоматического отключения на старте запуска. Программное оборудование обнаружило неполадки в одном из двигателей.

В Национальной ассамблее Венесуэлы сторонники президента Николаса Мадуро сообщили, что набрали подавляющее большинство на выборах — 91% мест в новом парламенте отойдут им.

25 оппозиционных партий заявляют, что выборы проходили при массовых фальсификациях. Не признают результаты выборов в США и ЕС.

В трех округах России (Центральном, Приволжском и Южном) температура опустится в ближайшие дни на 9 градусов ниже нормальных значений. Такая же погодная участь ждет Калмыкию, пишет «Росбалт» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.