За первую волну пандемии обанкротились 4,5 млн малых и средних предприятий

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что за время первой волны пандемии коронавируса были вынуждены закрыться 4,5 миллиона малых и средний предприятий и индивидуальных предприятий (ИП).

«Сложнейшая тема, которая изменила формат второй волны пандемии. Вы видите, что многие предприятия не закрыты в том числе магазины бытового обслуживания, ИП. Потому что первая волна принесла серьезнейшие потери в экономическом плане — 4,5 миллиона ИП, малых и средний предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса, обанкротились. Прекратили свое существование», — приводит её слова РИА Новости.

Во время первой волны коронавируса в России президентом Владимиром Путиным был введен «режим нерабочих дней с сохранением заработной платы». При этом меры поддержки населения и бизнеса, предпринятые правительством, по мнению ряда экспертов, включая главу Счетной палаты Алексея Кудрина, оказались недостаточными. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что даже подобной поддержки во время второй волны бизнесу ждать не стоит, а Кудрин говорил, что сейчас она нужна ещё больше, чем раньше.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, несмотря на закрытие 4,5 миллиона предприятий, сборы подоходного налога с граждан в 2020 году только вырастут на 5-6%.