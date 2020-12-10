Власти США могут вынудить Facebook избавиться от WhatsApp и Instagram

Федеральная торговая комиссия (FTC) США и генпрокуроры из 48 штатов подали два антимонопольных иска против Facebook.

Обвинения в адрес компании связаны с приобретением ей WhatsApp и Instagram, передает CNBC. В итоге соцсеть может столкнуться с необходимостью продать эти приложения.

Отмечается, что после того, как появилось сообщение об иске, акции Facebook упали в цене почти на 2%.

В Facebook заявили, что иск является «пересмотром истории». На официальном сайте компании указывается, что американские власти используют недальновидный и некоррентный подход к конкуренции. «Утверждается, что если компания не похожа на Facebook, то она не может конкурировать с Facebook. Однако правда заключается в том, что людям доступно больше вариантов, чем когда-либо, и мы постоянно боремся с другими приложениями за их время и внимание», – подчеркивается в сообщении.