Власти Кубани направят 7,5 тысяч казаков на борьбу с новогодними гуляниями

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что для обеспечения охраны эпиедмиологического режима в регионе будет организовано патрулирование 7,5 тысяч казаков, пишет Znak.com.

Казакам будет поручено наблюдать за ситуацией на центральных площадях, парках городов и станиц совместно с сотрудниками полиции.

На Кубане решением правительства запрещены все массовые мероприятия с 25 декабря по 13 января. Также запрещена работа кафе и ресторанов в новогоднюю ночь после полуночи.

«Главная задача — обеспечить общественную и эпидемиологическую безопасность в регионе. По прогнозам, основной поток туристов примет Сочи. Но к наплыву гостей должны быть готовы и другие курортные территории. Там мы предусмотрим дополнительные медицинские бригады», — говорит Кондратьев.

При этом глава региона отметил, что они постараются организовать медслужбу так, чтобы не создавалась дисбаланска в кадрах по всем населенным пунктам.