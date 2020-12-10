СМИ пишут о множественных акциях в защиту автора проекта о нарушениях на кладбищах

Как минимум в трех десятках городов прошли одиночные пикеты в поддержку автора канала «Смертельно опасно» Андрея Дейнеко.

Видеоблогер был задержан и арестован по обвинению в нанесении телесных повреждений замдиректору Николо-Архангельского кладбища Кобе Мезврешвили. При этом, как отмечает REGNUM, на видео, где мужчины разговаривают в присутствии правоохранителей и множества свидетелей, блогер даже не приближался к своему оппоненту.

Youtube-канал «Смертельно опасно» публикует расследования, в которых речь идет о коррупции, поборах, незаконном бизнесе и уходе от налогов в сфере ритуальных услуг московского региона. В частности, канал выпустил ролик о незаконном, по мнению авторов, расширении кладбища в Митино, проводимого московским ГБУ «Ритуал».

Напомним, этой осенью в отношении пяти фигурантов дела журналиста и автора расследований о злоупотреблениях в сфере ритуальных услуг Ивана Голунова было утверждено обвинительное заключение. Согласно версии следствия, у преступления, совершенного в отношении репортера, не было заказчиков.