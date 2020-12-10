В МВД не комментируют обыски в двух департаментах мэрии Красноярска

Правоохранительные органы проводят следственные действия как минимум в двух департаментах красноярской администрации.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы мэрии, силовики пришли в департамент градостроительства и в департамент муниципального имущества и земельных отношений.

В МВД пока не дают комментариев по поводу происходящего.

Tayga.info сообщает, что обыски проводятся также в управлении архитектуры мэрии. По информации агентства, на месте работают сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции красноярской полиции.

Отмечается, что главой департамента градостроительства является Максим Волков, имущественный департамент возглавляет Наталья Павлович, которая занимает также пост заместителя главы Красноярска Сергея Ерёмина, состоящего в «Единой России».

По словам депутата заксобрания региона Елены Пензиной, правоохранителей интересует незаконный рынок «Восточный».