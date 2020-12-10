В Москве детский хоспис оштрафовали на 200 тысяч из-за ошибки в журнале

Детский хоспис «Дом с маяком» оштрафован на 200 тысяч рублей в результате проверки МВД. Полиция обнаружила, что организация допускала ошибки при ведении журнала учета препаратов. При этом проблем с использованием наркотических препаратов проверка не выявила.

Решение о штрафе вынес сегодня Зюзинский районный суд столицы под председательством судьи Екатерины Слюзовой, передает «Новая газета». Хоспис намерен оспорить вердикт суда, там считают, что адекватной мерой было бы предупреждение. Отметим, что средства на содержание детей в «Доме с маяком» в том числе собираются через пожертвования по федеральному телевидению.

Как стало известно во время процесса, проверка МВД была начата после жалобы на организацию со стороны некой Ираиды Волковой. Женщина утверждала, что соучредитель фонда Лида Мониава «таскает» своего 12-летнего подопечного по имени Николай «по кафе, тату-салонам, на митинги, прогулки, отдала его в общеобразовательную школу, ничего не боится, мотивируя тем, что у нее есть покровители».

Она также настаивала, что этому ребенку якобы выдают чужие лекарства.