"Красу Росгвардии" уволили за сторис в Instagram. Она уверена, что причина иная

Победительницу конкурса красоты «Краса Росгвардии» Анну Хромцову уволили из ведомства. Официальная причина — сторис в Insragram, на которое попали кадры со служебным помещением, однако девушка уверена, что от неё просто хотели избавиться недоброжелатели.

«Уволили, потому что им так нужно было, кому-то дорогу перешла. Причина увольнения была плёвой: съёмки административного помещения при санобработке с целью поднятия боевого духа, с небольшой долей иронии и только для узкого круга лиц», — рассказала она радиостанции «Говорит Москва».

По словам Хромцовой, победа в конкурсе послужила поводом для ухудшения отношения к ней со стороны коллег, ей начали завидовать и решили добиться её увольнения: «Узнали о моем хобби, занятии спортом, поэтому задались целью выжить со службы». О планах на будущее девушка пока не думала.

В пресс-службе Росгвардии РИА Новости заверили, что увольнение связано исключительно с нарушением внутреннего распорядка.