Ближайшее полное солнечное затмение произойдет в районе Антарктиды 4 декабря 2021 года

Жителей Земли в наступающем 2021 году ожидают два солнечных и два лунных затмения.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергея Язева.

Полное лунное затмение произойдет 26 мая, полное солнечное – 4 декабря. Его можно будет наблюдать в районе Антарктиды.

Кольцеобразное солнечное затмение, при котором Луна не сможет заслонить Солнце полностью, из-за чего его края будут ярко светить, ожидается 10 июня на территории Якутии.

«Наконец, частное лунное затмение будет наблюдаться 19 ноября», – рассказал Язев, уточнив, что в случае благоприятных погодных условий наблюдать это явление смогут жители Иркутска.