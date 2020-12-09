"Жалуется парню, которого оставил без отца": стало известно о "неоднозначном" письме Ефремова из колонии

Известный российский актер Михаил Ефремов, приговоренный к 8 годам колонии общего режима после смертельного ДТП в центре Москвы, остается в поле зрения многочисленных СМИ. Во многом именно повышенный интерес журналистов к персоне заслуженного артиста стал причиной его недавнего перевода в Белгородскую область, в результате чего Михаил Олегович лишился возможности чаще общаться с родными. Впрочем, нередко поводы упоминать себя в прессе дает и сам актер.

К примеру, в последнее время довольно активно обсуждаются его попытки установить контакт с семьей погибшего по вине артиста Сергея Захарова. Так, недавно стало известно о том, что Ефремов написал письмо младшему сыну погибшего в аварии мужчины Валерию. Фотографию письма опубликовал telegram-канал Mash. В обращении к парню Михаил Олегович снова просит прощения, утверждая, что каждый день молится за упокой души его отца и делится своими переживаниями.

«Я ежедневно молюсь за упокой его души. И поверьте, это не пустые слова», – пишет артист.

Известно об этом письме стало лишь после того, как сын Сергея Захарова передал письмо от актера адвокату Александру Добровинскому, представлявшему интересы семьи погибшего водителя во время суда над Ефремовым. Именно защитник и рассказал журналистам о том, что Валерий Захаров воспринял это послание «неоднозначно». Что же касается самого юриста, то он считает, что ему «сложно оценить, насколько хороша тактика, при которой человек жалуется на свои переживания парню, которого оставил без отца».