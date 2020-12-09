Обвиняемые будут в праве знать все доводы обвинения до начала суда

В Госдуму внесен законопроект, который обяжет следственные органы предоставлять обвиняемым полную информацию по доводам в уголовных делах. Разработкой документа занялись депутаты законодательного собрания Ленинградской области, пишет «Парламентская газета».

Сейчас обвиняемый может получить часть документов для ознакомления с делом, а в процессе к делу могут быть добавлены иные материалы.

Депутаты питерского ЗакСа хотят, чтобы органы обязали сообщать об окончании предварительного следствия и предъявляли сразу все доказательства вины фигуранта, чтобы его защитники могли подготовиться к судебному заседанию.

Исключения касаются тех дел, где в тайне должны оставаться данные о личности потерпевшего, его представителя, родственников или иных лиц, которых посчитал нужным скрыть следователь.