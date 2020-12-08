Журналисты НТВ, задержанные в Турции из-за сюжета о дронах, прилетели в Москву

Журналисты НТВ Алексей Петрушко и Иван Малышкин, задержанные в Турции по подозрению в шпионаже, вернулись в Россию.

Об этом сообщается на сайте телеканала.

«Прилетели ночным рейсом. С ними все в порядке. Благодарим МИД РФ, Посольство России в Анкаре и Генконсульство России в Стамбуле за помощь. И, конечно, всех коллег из СМИ, поддерживающих нас в эти дни», – говорится в сообщении пресс-службы НТВ.

Напомним, сотрудники программы «Центральное телевидение» работали в Турции над сюжетом о производстве дронов. В частности, они вели съемки возле центра исследований и разработок беспилотников. Журналистов задержали несколько дней на сад в пригороде Стамбула под предлогом того, что они снимали без разрешения. Также поступала информация, что задержание связано с отсутствием аккредитации для работы в стране.

Как пишет «РИА Новости», со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вопрос об освобождении репортеров «решался по дипломатическим каналам». Турецкая прокуратура отказалась от своих обвинений, журналистов освободили.