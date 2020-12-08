В США может не хватить вакцины от COVID-19

В США может не хватить препарата для вакцинации населения от COVID-19, чтобы закрыть установленный план. Об этом фармкомпания Pfizer, производившая вакцину, предупредила Вашингтон.

Как пишет NEWS.ru, ранее Штаты договорились с Pfizer и её немецким партнёром BioNTech о закупке 100 млн доз вакцины от коронавируса с последующей возможностью закупить ещё 500 млн доз препарата. Этот объем был рассчитан на то, чтобы позволить властям США провести вакцинацию большей части населения к концу весны — лету 2021 года.

Источники американского издания The Washington Post сообщили, что Pfizer, вероятно, не сможет обеспечить США препаратом в полном объёме с учётом планов по дозакупке в указанные сроки.

Официальный представитель Pfizer Эми Роуз не стала комментировать эту информацию, но подчеркнула, что пока у компании с Вашингтоном есть соглашение на 100 млн доз и для расширения поставок необходимо будет заключить новый договор.

Pfizer и BioNTech в октябре объявили об успешном завершении третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19, её эффективность была оценена в 95%. Вакцинация населения США должна начаться уже на следующей неделе.