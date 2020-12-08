Путин подписал указ, отменяющий штрафы для НКО при первом нарушении

Президент Владимир Путин подписал закон, который смягчает наказание для некоммерческих организаций, нарушивших административные нормы впервые. Об этом сообщает АСИ со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Законопроект был внесен еще в 2018 году, а в первом чтении принят летом 2019 года.

Предполагается, что суд ограничится предупреждением для НКО в случае, если не был нанесен вред здоровью людей, экологии или чьему-то имуществу.

Также предупреждением не обойдутся те представители третьего сектора, которые были уличены в пропаганде запрещенной символики и публично призывали к экстремистской и террористической деятельности.

Кроме того, не станут отменять штраф тем НКО, которые были наделены статусом иностранного агента и не предоставили соответствующих сведений.