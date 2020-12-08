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Москвичей планируют отслеживать по силуэтам при помощи системы за 60 млн

Общество
14:59, 08 декабря 2020

Москвичей планируют отслеживать по силуэтам при помощи системы за 60 млн

Принадлежащее департаменту имущества столицы АО «Электронная Москва» опубликовала на сайте госзакупок тендер на распознавание граждан по силуэтам. Сумма контракта оценивается в 59,9 миллиона рублей, пишет «МБХ медиа».

Непосредственно за сам видеодетектор готовы заплатить 29,99 миллиона рублей. В 29,9 миллиона оценивается программное обеспечение для хранения и обработки данных.

Предполагается, что система будет обрабатывать 30 тысяч потоков видеоданных с камер государственной информационной системы. Каждому силуэту будет присвоен свой трек.

Также в функционале программы прописано, что она должна уметь определять силуэт и по изображению в формате PNG и JPEG.

Возможно, московские власти получат право пользоваться этой системой уже в июле грядущего года.

Рубрика: Общество

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Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Просто это другая мораль: на одной территории ты защитник чести Пророка, на другой – террорист. Те, кто убивает за слова, в любом случае окажутся эффективней тех, кто защищает свободу высказывания. Поэтому лучше не устанавливать общего для всех закона – а просто наметить на карте территории, где принято одно и запрещено другое. Россия окажется той территорией, где убивать за слова считается обязанностью и сопровождается почестями

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

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Гозман Леонид

Гозман
Леонид

Многим наблюдателям, мне например, кажется, что у них все схвачено. Они там делают, что хотят. Однако совершение подобных шагов, таких как принятие этого закона, дают основание предположить, что не так уж там у них все схвачено. И не все так здорово, и не все они там так хорошо контролируют. По крайней мере, такое впечатление возникает

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