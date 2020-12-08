Москвичей планируют отслеживать по силуэтам при помощи системы за 60 млн

Принадлежащее департаменту имущества столицы АО «Электронная Москва» опубликовала на сайте госзакупок тендер на распознавание граждан по силуэтам. Сумма контракта оценивается в 59,9 миллиона рублей, пишет «МБХ медиа».

Непосредственно за сам видеодетектор готовы заплатить 29,99 миллиона рублей. В 29,9 миллиона оценивается программное обеспечение для хранения и обработки данных.

Предполагается, что система будет обрабатывать 30 тысяч потоков видеоданных с камер государственной информационной системы. Каждому силуэту будет присвоен свой трек.

Также в функционале программы прописано, что она должна уметь определять силуэт и по изображению в формате PNG и JPEG.

Возможно, московские власти получат право пользоваться этой системой уже в июле грядущего года.