Минкульту могут разрешить определять порядок обучения в детских школах искусств

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, определяющий особенности регулирования деятельности детских школ искусств.

Документ, размещенный в электронной базе нижней палаты парламента, подразумевает внесение изменений в закон «Об образовании в Российской Федерации» и предлагает дифференцировать оценки результатов вступительных испытаний для приема на обучение по программам среднего профессионального образования в области искусств. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что преимущество при приеме в учреждения, создаваемые в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в этой сфере, следует отдавать «наиболее одаренных в соответствующих видах искусств поступающих».

Минкульт предлагается наделить полномочиями по установлению школами искусств контрольных цифр приема и подготовки для обучения по программам высшего образования на бюджетной основе. Кроме того, в случае принятия законопроекта министерство будет определять порядок обучения в этих школах.