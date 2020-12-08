Число пострадавших в результате ЧП в бассейне Астрахани выросло до 32

Все пострадавшие при отравлении хлором в бассейне СК «Динамо» в Астрахани проходят лечение, угрозы их жизням нет.

«В настоящий момент в стационары Астраханской области госпитализированы 32 пострадавших вчера в результате массового отравления парами хлора в бассейне», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы регионального минздрава.

Уточняется, что в городской больнице имени Кирова сейчас находятся 12 взрослых, 20 детей помещены в больницу имени Силищевой. Пятерых детей перевели из реанимации в обычные палаты. «Состояние всех детей оценивается как средней степени тяжести. Угрозы для жизни нет», – указывается в сообщении минздрава.

Напомним, накануне, 7 декабря, три десятка человек почувствовали себя плохо в бассейне астраханского спортивного комплекса «Динамо». В воде была многократно превышена химическая концентрация хлора.

По информаии издания Life, причиной ЧП стали действия нового сотрудника, который при подготовке бассейна к работе добавил в систему дозации хлора сильно превышенну дозу вещества для снижения уровня pH воды (10 литров вместо небольшого колчества).