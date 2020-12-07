Подозреваемый в поджоге отдела полиции в Красноярске арестован, статью изменили

В Красноярске до 4 февраля 2021 года взят под стражу экс-сотрудник разведки, подозреваемый в поджоге отдела полиции.

Как пишет ТАСС, уголовное дело в отношении арестованного переквалифицировали со статьи о теракте (часть 1 статьи 205 УК РФ) на хулиганство по мотивам политической ненависти (пункт «б» части 1 статьи 213 УК РФ).

Напомним, имеющий судимость Виталий Дрозденко 1989 года рождения был задержан за то, что кинул бутылку с горючей смесью в отдел полиции в селе Шалинское Манского района.

Судя по информации в социальных сетях, Дрозденко служил в военной разведке, отмечает tayga.info. По словам главы Манского района Артема Черных, изначальная версия правоохранительных органов заключалась в том, что злоумышленник совершил поджог, чтобы «продемонстрировать свое негативное отношение к политике государства».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в столице следователя по особо важным делам из отделения СК в Новой Москве, обвиненяемого в поджоге собственного отдела, отправили под домашний арест до конца января.