Комиссар Совета Европы по правам человека раскритиковала новые законы об НКО

Внесенные в Госдуму РФ законопроекты о деятельности некоммерческих организаций и так называемых иностранных агентов не стоит принимать, вместо этого депутаты должны пересмотреть их, основываясь на международных и европейских нормах, с привлечением международных и российских правозащитников и гражданского общества, считает Дуня Миятович, Комиссар Совета Европы по правам человека.

«Основываясь на всей полученной информации, я призываю Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации отклонить ряд представленных законопроектов, которые еще больше усугубят и без того крайне ограничительное законодательство в отношении НКО, нанесут ущерб гражданскому обществу и ограничат свободу слова, собраний и объединений», — приводит её слова пресс-служба Совета Европы.

Она детально разбирает конкретные недостатки внесенных законопроектов, среди которых выделяет новые ограничения, накладываемые на НКО и международные неправительственные организации: кроме уже применяемых запретов на общественное наблюдение, антикоррупционные экспертизы и наблюдение за выборами, они также лишают их права на организацию публичных мероприятий. Также она отмечает, что в документах прописаны меры, позволяющие ликвидировать НКО без существенных оснований.

«Также, выражаю свое негодование планомерной и все более увеличивающейся в последние годы стигматизацией и травлей гражданского общества и правозащитников в России», — добавляет Миятович. Она считает недопустимым навешивание ярлыков вроде «иностранного агента» на организации или людей, которые, получая средства из-за рубежа, занимаются деятельностью, «представляющей собой базовые и естественные формы работы гражданского общества». Также она выступает категорически против идеи маркировать все публикации на основании материалов «иноагентов» и запрещать признанным таковыми физлицам занимать должности в госорганах и местном самоуправлении. «Как уже было установлено различными учреждениями, использование стигматизирующих ярлыков ведет к дискриминации соответствующих лиц и усиливает сдерживающее воздействие на их правомерную деятельность и свободу слова».

Она призывает власти России пересмотреть свое отношение к правам человека и гражданскому обществу, так как вносимые в Госдуму инициативы не соответствуют международному представлению в этой сфере: «Все недавно предложенные поправки к законодательству, как указано выше, не соответствуют применимым стандартам прав человека в отношении свободы выражения мнений, собраний и объединений, закрепленных в Европейской конвенции, и могут служить инструментом дальнейшего подавления любых форм правомерной критики органов государственной власти со стороны гражданского общества», — уверена комиссар Совета Европы.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, сегодня министры иностранных дел Совета Европы утвердили так называемый «европейский акт Магнитского» — регламент, который позволить странам Евросоюза коллективно противодействовать физлицам, а также частным и государственным компаниям, которые серьезно нарушают права человека.