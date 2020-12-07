ФОМ: почти две трети россиян в возрасте 46-60 лет верят в угрозу атомной войны

Каждый второй россиянин убежден в том, что в мире существует угроза военного конфликта с применением ядерного оружия.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на исследование Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Уточняется, что среди граждан в возрасте 46-60 лет такой вариант развития событий допускают приблизительно две трети опрошенных (63%). При этом более трети (37%) респондентов считают, что угроза исходит, в первую очередь, от США, а 3% уверены, что бояться следует всего НАТО. Еще 2% указали в качестве источника опасности Великобританию.

Не верят в перспективу атомной войны более трети россиян (39%). Наиболее оптимистично настроены молодые люди в возрасте 18-30 – среди них об отсутствии опасности заявили более половины опрошенных (55%).

Социологи отмечают, что 8% россиян затруднились ответить на вопрос о вероятности применения какой-либо из стран ядерного вооружения.