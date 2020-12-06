На 95 задержанных на митингах во Франции пришлось 67 пострадавших полицейских

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что во время субботней акции протеста травмы получили 67 полицейских и жандармов. При этом из числа участников митинга были задержаны лишь 95 человек.

«Окончательные итоги вчерашнего дня: 95 задержанных. Среди пострадавших 67 полицейских и жандармов, из них 48 — в Париже», — написал глава МВД в своем Twitter.

По всей Франции на митинги против предлагаемых изменений в законопроекте «О глобальной безопасности» вышли порядка 52 тысяч человек. Согласно внесенному в парламент документу, за публикацию фотографий лиц полицейских, а также распространение их имен и адресов предусмотрено наказание вплоть до тюремного заключения. Этот законопроект был воспринят многими гражданами Франции как посягательство на свободу прессы, свободу слова и свободу собраний. В парламенте уже объявили, что инициатива была отозвана и её пересмотрят, однако демонстранты настаивают на полной её ликвидации.