Малый и средний бизнес испытывает страх перед электронными трудовыми книжками

По данным исследования компании «БухСофт», 70% компаний среднего и малого бизнеса не поддерживают идею перевести сотрудников на электронные трудовые книжки. Отказались от новой услуги государства и сами работники: 7% пока думают, а 84,3% предпочли аналоговый вариант.

Главным опасением работодателей является страх перед новыми формами отчетности, которым их подвергнут власти в случае перехода. В небольших компаниях для этого обычно нет квалифицированного персонала: «Учитывая, что кадровый учет зачастую ведется не профильным сотрудником, а бухгалтером, очевидно, что никто не хочет придумывать новые сложности на свою голову», — объясняет РБК руководитель глава «БухСофт» Наталия Андреева.

Только 11,8% опрошенных фирм рады нововведению, которое, по их мнению, позволит избавиться от бумажной волокиты.

Электронными трудовыми книжками россияне смогут начать пользоваться с 1 января 2021 года. До 31 декабря сотрудники всех компаний должны определиться, остаются они с бумажной трудовой или переходят на цифровую.