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Лишь 10% россиян готовы потратить на Новый год и подарки больше 20 тысяч

Общество
13:29, 06 декабря 2020

Лишь 10% россиян готовы потратить на Новый год и подарки больше 20 тысяч
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Исследование сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia показало, что большинство россиян не станут тратить на новогодние праздники и подарки по этому поводу больше 15 тысяч рублей: 30% опрошенных ограничатся 10 тысячами, а 38% планируют потратить от 10 до 15 тысяч.

4% респондентов заявили, что вовсе не собираются тратиться на Новый год, а 18% израсходуют от 15 до 20 тысяч. Больше 20 тысяч намерены потратить лишь 10% россиян, передают РИА Новости.

«События текущего года отразились на праздничных планах граждан. На фоне сокращения доходов и сохраняющейся неопределенности многие предпочли не тратиться на подарки друзьям и коллегам», — объясняет генеральный директор IDF Eurasia Ирина Хорошко. Друзьям планируют что-то дарить лишь 25% опрошенных, а коллегам всего 8%. 

Чаще всего подарки готовят родителям (64%), женам и мужьям (63%) и детям (55%). 42% россиян намерены купить новогодний подарок самим себе.

Теги: #Новый год

Рубрика: Общество

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Фото: pixabay.com

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