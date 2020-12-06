Лишь 10% россиян готовы потратить на Новый год и подарки больше 20 тысяч

Исследование сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia показало, что большинство россиян не станут тратить на новогодние праздники и подарки по этому поводу больше 15 тысяч рублей: 30% опрошенных ограничатся 10 тысячами, а 38% планируют потратить от 10 до 15 тысяч.

4% респондентов заявили, что вовсе не собираются тратиться на Новый год, а 18% израсходуют от 15 до 20 тысяч. Больше 20 тысяч намерены потратить лишь 10% россиян, передают РИА Новости.

«События текущего года отразились на праздничных планах граждан. На фоне сокращения доходов и сохраняющейся неопределенности многие предпочли не тратиться на подарки друзьям и коллегам», — объясняет генеральный директор IDF Eurasia Ирина Хорошко. Друзьям планируют что-то дарить лишь 25% опрошенных, а коллегам всего 8%.

Чаще всего подарки готовят родителям (64%), женам и мужьям (63%) и детям (55%). 42% россиян намерены купить новогодний подарок самим себе.