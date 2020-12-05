Русский снабжен электричеством, а москвичи начали прививаться. Новости утра 5 декабря

В Москве началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции с помощью препарата «Спутник V». Первыми на уколы пошли сотрудники здравоохранения, образования и соцзащиты. В течение месяца количество пунктов вакцинации в столице вырастет до 17, пишет «Интерфакс».

Ранее мэр Сергей Собянин заявлял, что за первые пять часов на получение прививки записались 5 тысяч человек.

YouTube удалил все копии стрима блогера Стаса Решетникова, который вчера был арестован по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Во время его прямого эфира в начале месяца скончалась девушка, которую он выгнал из частного дома на улицу без верхней одежды.

В Google, которому принадлежит YouTube, отметили, что подобный контент недопустим на площадке: «Исходная прямая трансляция велась не на YouTube, но мы быстро удалили ее копии у себя и удалили связанный аккаунт».

В Красноярском крае задержан мужчина 1989 года рождения, который бросил в отдел полиции в селе Шалинское бутылку с зажигательной смесью. Пожара при этом не произошло, лишь короткое возгорание, передает ТАСС.

Сообщается, что задержанный ранее был судим, а накануне разбил окна местной администрации банкой с тушенкой, за что ему был назначен административный штраф.

Остров Русский во Владивостоке, который местные жители хотели переименовать в Навальный, чтобы привлечь внимание властей, наконец-то обеспечен энергоснабжением. Его коммунальные службы не справились со снежным штормом и его последствиями, в результате чего домохозяйства две недели пребывали без света, тепла и воды, пишет «Росбалт».

Пока еще действующий президент США Дональд Трамп подписал так называемый антидопинговый «акт Родченкова», пишет «РИА Новости» со ссылкой на Белый дом.

За нарушение антидопингового законодательства этот документ предлагает штрафовать на суммы до миллиона долларов и лишать свободы на срок до десяти лет. Эти нормы касаются не самих атлетов, а тренеров, агентов, менеджеров и представителей госучреждений.